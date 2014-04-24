Ermenistan: Türkiye inkâra devam ediyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması Ermeni diasporasını tatmin etmedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, mesaja değinmediği açıklamasında "Türkler düşmanımız değil. “Ermeni Soykırımı, Türkiye’nin inkar politikası kadar canlı " dedi. ABD ise "tarihi" olarak nitelendirdiği açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı uluslararası alanda da yankı buldu.

ABD Dışişleri, açıklamayı 'tarihi' olarak niteledi.

Günlük basın brifinginde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Türkiye Başbakanı'nın 1915'te Ermenilerin çektiği acılara yönelik resmi açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ancak Başbakan Erdoğan'ın mesajı Ermeni diasporasını tatmin etmedi.

Diasporanın ABD'deki en etkili kuruluşlarından ANCA'dan yapılan açıklamada "Ankara soykırımı farklı yöntemlerle inkar etmeye devam ediyor" denildi.

ANCA Direktörü Aram Hamparian "Başbakan Erdoğan bu açıklamasıyla soykırımın getirdiği sorumluluklardan kurtulmaya çalışıyor" dedi.

'Türkler düşmanımız değil'

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ise yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın mesajına değinmedi. Türk halkını düşman olarak görmediklerini belirten Ermeni Cumhurbaşkanı "O dönemde kendini riske atarak Ermenilere yardım eden Türkleri unutmuş değiliz" dedi.

'İlk kez'

Fransa, Rusya ve İtalya'da yayınlanan gazetelerin internet siteleri ve radyolar da açıklamaya geniş yer verdi ve "İlk kez ölenler için taziyede bulunulduğuna" dikkat çekti.