Ermenistan'daki 'soykırım' anmasına George Clooney de katıldı

ABD'li aktör George Clooney, 1915 Ermeni katliamının 101'inci yıldönümü çerçevesinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Clooney, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve binlerce Ermeni ile birlikte 'Soykırım Anıtı'ndaki 'sonsuz ateş' önünde saygı duruşunda bulundu.

Hürriyet'teki habere göre, ABD'li aktör 1915'in "Ermenistan ve dünya tarihinin bir parçası olduğunu" söyledi. Clooney, "Bu sadece bir ulusun acısı değil" diye konuştu.

Öte yandan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da katliamın yıldönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler sırasında Türk ve Azeri bayrakları yakıldı.

Euronews'ün haberine göre, dün gece Erivan'daki fener alayında, CumhuriyetMeydanı’ndan başlayan yürüyüşte bayrakların yakılması, kalabalık tarafından ıslıklar ve alkışlarla karşılandı.

Yerel halk her yıl yapılan bu yürüyüşte ilk defa Azerbaycan bayrağının yakıldığını belirtti.