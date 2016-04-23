Dışişleri Bakanlığı: Obama'nın 1915 olayları için yaptığı açıklama tek yanlı bir tarih anlatısıdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Obama'nın 1915 Ermeni katliamını "Büyük Felaket" olarak nitelemesine ilişkin "Obama'nın 1915 olayları için yaptığı açıklama tek yanlı bir tarih anlatısı temelinde değerlendirme örneğidir" dendi.

Obama, 1915 Ermeni kıyımı için ‘soykırım’ demedi

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"ABD Başkanı Obama'nın, 1915 olayları hakkında 22 Nisan 2016 tarihinde yaptığı açıklama, I. Dünya Savaşı koşullarında yaşanan acıların tek yanlı bir tarih anlatısı temelinde değerlendirilmesinin yeni bir örneğidir. Tek yanlı tarih anlatısının yeni bir örneği. ABD'yi tarafsız bir yaklaşım benimsemeye davet ediyoruz"

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 Ermeni katliamının 101'inci yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan öncesi yaptığı açıklamada, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullandı. Obama, bu ifadeyi geçen yıllarda da kullanmıştı.