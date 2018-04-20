Ermenistan'daki Sarkisyan protestosunda onlarca gözaltı

Ermenistan'da 10 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesinin protesto edildiği gösteriler sürüyor. Milletvekili Nikol Paşinyan liderliğindeki 2 binden fazla gösterici bugün bakanlar kurulu toplantısının yapıldığı binaya yürüdü. Sarkisyan'ın devasa büyüklükteki portresini ters olarak taşıyan göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı. Paşinyan gösteride "Serj Sarkisyan… Buraya halkın senden nefret ettiğini sana söylemek için geldik" dedi. Gösteri öncesinde de yüzlerce protestocu hükümet binasına girişleri engellemek için binanın önünde toplandı. Göstericilere müdahale eden polis onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 26 yaşındaki gösterici Misak Mesropyan "Ermeniler gelecekleri için savaşmaya hazır, durmayacağız, zaferimiz yakın" diye konuştu. Gösteriye katılan bir başka gösterici, emekli Ruben ise "Eğer Serj'in artık görevi bırakmasını istiyorsak protestolar sürmeli" dedi.

Yeni Cumhurbaşkanı'ndan diyalog çağrısı

Ermenistan Apostolik Kilisesi'nin başı ve tüm dünyada Ermenilerin ruhani lideri sayılan II. Karekin "Nefret ve düşmanlığı kışkırtmak ve hangi türde olursa olsun şiddet kabul edilemez" açıklaması yaptı. Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Armen Sarkisyan ise "durumdan çıkmayı sağlayan en iyi yolu bulmak için tüm partileri diyalog başlatmaya" davet etti.

Muhalefetin lideri Paşinyan daha önceki açıklamalarında Ermenistan'da "barışçıl kadife devrimin başladığını" ilan etmiş, halkı "tüm hükümet birimlerinin çalışmalarını felce uğratmaya" çağırmıştı. Ermenistan'da geçen Cuma günü başlayan protesto gösterileri Salı günü Başkent Erivan'da 40 bin kişinin katıldığı büyük gösteri ile doruk noktasına çıktı. Başkentte başlayan gösteriler ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri olan Gümrü ve Vanadzor'a da sıçradı ancak gösterilere katılanların sayısı azalıyor. Çarşamba akşamı Erivan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılanların sayısı 16 bin olarak ifade edildi.

2007-2008 yıllarında başbakanlık görevi yapan Serj Sarkisyan, 2008 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştı. Seçimlerde yarıştığı rakibi Levon Ter-Petrosyan’ın destekçileri, hile karıştığı gerekçesiyle seçim sonuçlarını protesto etmiş, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. 2013 yılındaki seçimleri de kazanan Sarkisyan ikinci görev dönemini geçen hafta tamamlamıştı.

AFP/EC,CÖ

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