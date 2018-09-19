Ermenistan'da tutuklu olan Umut Ali: Valizimi topladım

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan Umut Ali Özmen (16), bugün hakim karşısına çıkacak. Babası ile telefonla konuşan Umut Ali Özmen, \"Valizimi topladım. Beraat alırsam Türkiye\'ye geleceğim\" dedi.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Kars Sağlık Meslek Lise\'si 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen\'in ailesi oğullarının yolunu gözlüyor. Babası ile cezaevinden telefonla görüşen Umut Ali Özmen, \"Bugün 3 tane mahkeme var. Öğlenden sonra olacak. Valizimi hazırladım, beraat kararı verirlerse yarın sabah Türkiye\'de olurum\" dedi.

Oğluna bir an önce kavuşmayı beklediklerini söyleyen baba Mustafa Özmen, \"Pazartesi- salı döneceği söylendi ancak hala oğlumuz gelmedi. Bugün mahkemesi var. Ermenistan\'daki milletvekili de takip edecekmiş. \'Türkiye\'ye getireceğim\' diye söz vermiş. Mahkeme sonrası oğluma mutlaka aramasını söyledim. Annesi hala dönmeyince stres oldu, ağlıyor. Umut Ali\'mizin yolunu bekliyoruz. Sayılı günler geçmez oldu\" diye konuştu.



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