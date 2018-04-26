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Dünya

Ermenistan'da Sarkisyan'ın partisinin koalisyon ortağı hükümetten çekildi

Parti yönetimi, parlamentonun halkın desteğini alacak yeni başbakanı seçmesi gerektiğini vurguladı

26 Nisan 2018 11:11

Eski Devlet Başkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin (ECP) koalisyon ortağı olan Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun, hükümetten çekildiğini açıkladı.

Daşnaksutyun yetkilileri, Ermenistan'da Sarkisyan'ın başbakan adaylığına tepki olarak başlayan ancak istifa kararına rağmen devam eden protesto gösterileri nedeniyle koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.

Parti yönetimi, parlamentonun halkın desteğini alacak yeni başbakanı seçmesi ve yeni hükümetin ilk görevinin ülkedeki gerilimi azaltmak olması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin küçük ortağı durumundaki Daşnaksutyun, 105 sandalyeli Ermenistan parlamentosunda 7 sandalyeye sahip. 

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