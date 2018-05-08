Ermenistan'da Nikol Paşinyan başbakan seçildi

Ermenistan'da başbakanlık için ikinci oylama bugün (8 Mayıs 2018) gerçekleştirildi. 1 Mayıs'taki oylamada yeterli oyu alamayan protestoların lideri Nikol Paşinyan ikinci oylamada yeni başbakan seçildi.
Ermenistan'daki sokak protestolarına öncülük eden Nikol Paşinyan'ın bugün parlamentoda yapılacak oylamada başbakanlığa seçildi. Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı. Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti.