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Ermenistan'da Nikol Paşinyan başbakan seçildi

Paşiyan, 1 Mayıs'taki oylamada yeterli oyu alamamıştı

08 Mayıs 2018 15:40

Ermenistan'da başbakanlık için ikinci oylama bugün (8 Mayıs 2018) gerçekleştirildi. 1 Mayıs'taki oylamada yeterli oyu alamayan protestoların lideri Nikol Paşinyan ikinci oylamada yeni başbakan seçildi.

Ermenistan'daki sokak protestolarına öncülük eden Nikol Paşinyan'ın bugün parlamentoda yapılacak oylamada başbakanlığa seçildi. Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı. Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti.

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