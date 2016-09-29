Ermenistan'da Kürtçe ders kitapları basıldı

Ermenistan'da Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki öğrenciler, Kürtçe ders kitaplarına kavuştu. Kürt öğrenciler, 1-12 sınıflar arasında anadillerinde eğitim görebilecek.

Agos’tan Varduhi Balyan’ın haberine göre, Ermenistanlı Kürt çocuklar, yeni basılan Kürtçe ders kitaplarıyla kendi kültürlerini, ana dillerini öğrenebilecek. Kürtçe ders kitaplarını Ermenistan Yazarlar Birliği'nin Kürt Yazarları Birimi Başkanı şair Alixane Mame hazırladı.

'Armenpress'e konuşan Mame, ders kitaplarının bilimsel açıdan tarihsel önemine değindi ve şyöle konuştu:

“Kürt halkının tarihinde böyle kapsamlı işlenmiş ders kitapları daha önce olmamıştı. Toplam 13 ders kitabı yayınlandı. Ermenistan'da, devletin desteklediği bilimsel çalışmaların ardından Kürçe ders kitaplarını yayınlama imkânı oldu. Kürt halkı için bu bir tarihsel olaydır.”

Ders kitaplarını hazırlayan Alixane Mame, Ermenistan'da Kürtçe ders verebilecek kadronun eksik olduğunu söyleyerek, buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini ekledi.

Kürtçe ders kitaplarında tarihsel kronolojik bir çizgi izlenerek, Kürtçe edebi eserler de bir araya getirilmiş.