Ermenistan'da 'Kadife Devrim' protestoları devam ediyor; barış gücü askerleri de eylemlere katıldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı. Başbakan Serj Serkisyan'la gerçekleştiridiği görüşme sonra gözaltına alına muhalif milletvekili ve protestoların lideri Nikol Paşinyan serbest bırakıldı.

Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösteriler 11. gününe girdi. Gösterilerin lideri konumundaki Paşinyan'ın dün tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda 120.000 kişilik bir miting yapılmıştı.

Gösteriler bugün de sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Ağırlıklı olarak öğrencilerin gerçekleştirdiği gösterilere bazı din adamları ve Ermenistan Silahlı Kuvvetler'deki Uluslararası Barış Gücü'ne bağlı bazı askerler katıldı. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı bazı askerlerin gösterilere katılmasını kınadı ve cezalandırılacaklarını duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, göstericilerin kolluk güçlerinin kendilerine katılmasına ilişkin çağrıları demagoji olarak nitelendirdi.

Ayrıca dün hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesini görüşmek üzere muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Başbakan Serj Sarkisyan, muhalefeti 'şantaj yapmakla' suçlayıp toplantıyı terk etti. Program sonunda Paşinyan gözaltına alındı.

Sarkisyan ile Paşinyan'ın televizyon ekranlarından da gösterilen görüşmesi yalnızca 3 dakika sürdü. Sarkisyan ile Paşinyan'ın görüşmesi sırasında muhalifler de sokaklardaydı. Gösteriye polis müdahale etti.

Erivan'daki bir otelde gerçekleşen görüşmede, Başbakan Sarkisyan rakibinin 'müzakere çağrılarına olumlu yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti' dile getirirken Paşinyan ise müdahale edip "Sanırım bir yanlış anlama var" dedi.

Paşinyan, "Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim" yanıtını verdi.

Sarkisyan da "Bu bir diyalog değil, bu şantajdır" diyerek programı terk etti.

Görüşme sonrası toplanan destekçilerine seslenen Paşinyan göstericilere bir haftadır süren protestolarına devam etmeleri çağrısında bulundu.

Polis Erivan'daki gösterileri dağıtmak için müdahale ederken Paşinyan da gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınan “Sivil Sözleşme” Partisinin değer milletvekilleri Ararat Mirzoyan ile Sasun Mikayelyan da Paşinyan ile beraber tahliye oldu.

Saatler önce Ermenistan eski Başbakanı, Başbakan’ın Birinci Yardımcısı Karen Karapetyan müzakere yapmak için Paşinyan’ın tutulduğu polis karakoluna gitmişti. Serbest bırakılan Paşinyan ise konuya değinerek bugün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek gösteride yapacağı konuşmada tüm soruların cevaplarını vereceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı başlayan protestolar başladı. 10 günü aşkındır devam eden protestolar yüzlerce kişi gözaltına alındı.

protestocuların lideri ve muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, başsavcılık ve yargıtay binalarının ablukaya alınması çağrısı yapmış ayrıca 'Kadife Devrim' ilan etmişti.