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Deutsche Welle

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilere müdahale

Ermenistan'da polis, Sarkisyan'ın başbakan olmasına yönelik protestolara liderlik eden Paşinyan'ı Erivan'daki miting alanından "zorla uzaklaştırdığını" açıkladı. Sarkisyan, Paşinyan'la çıktığı canlı yayını terk etmişti.

22 Nisan 2018 16:46

Ermenistan'da 2008-2018 arası iki dönem yaptığı cumhurbaşkanlığını maksimum görev süresi dolduğu için geçen hafta bırakmak zorunda kalan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesinin yankıları sürüyor.

Hükümet karşıtı gösterilerin onuncu gününe girdiği ülkede, başkent Erivan'da protestocularla güvenlik güçleri arasında yine çatışmalar yaşandı. Alman haber ajansı dpa, olaylarda onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ermenistan polisi, gösteriler sırasında protestolara liderlik eden muhalif milletvekili Nikol Paşinyan'ın gözaltına alındığına dair haberleri ise yalanladı.

Polisten yapılan açıklamada, "Yasa dışı mitinglerin sonlandırılması için defaatle yapılan çağrılara rağmen, Paşinyan bir gösteriye liderlik etmeyi sürdürdü" denildi. Açıklamada, polisin mitingi dağıttığı ve Sivil Sözleşme partisinin lideri Paşinyan dâhil üç muhalif milletvekilinin "alandan zorla uzaklaştırıldığı" belirtildi.

Muhalif milletvekillerinden Sasun Mikailyan daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alındığını iddia ettiği Paşinyan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Ermenistan anayasasına göre, dokunulmazlığı bulunan milletvekillerinin tutuklanabilmesi için meclis onayı gerekiyor.

Sarkisyan salonu terk etti

Nişanyan, Erivan'daki miting öncesinde ise Sarkisyan ile televizyonda canlı yayınlanan bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Sarkisyan, Erivan'daki bir otelde yapılan görüşmenin ilk birkaç dakikasının ardından toplantı salonunu terk etti.

Sarkisyan gergin geçen buluşmada Paşinyan'ın kameralar önünde sarf ettiği "Buraya senin istifanı tartışmaya geldim" şeklindeki sözlerine, "Bu bir diyalog değil. Bu bir şantaj. Sana sadece yasal çerçeveye dönmeni tavsiye edebilirim... Aksi takdirde olacaklardan sen sorumlu olursun" diye karşılık verdi. Paşinyan Sarkisyan'a, "Ermenistan'daki durumu anlamıyorsun. İktidar artık halkın elinde" dedi. Bunun üzerine Sarkisyan, "Parlamento seçimlerinde yüzde 8 alan bir parti, halk adına konuşamaz" diyerek salondan ayrıldı. Muhalif lider Paşinyan ise Sarkisyan'ı istifaya zorlamak için "baskıyı artırma" sözü verdi.

Görüşme sırasında Sarkisyan, 2008 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ülkede düzenlenen protestolarda yaşanan can kayıplarını kastederek, "muhalefetin 1 Mart gösterilerinden ders çıkarmadığını" söyledi. Sarkisyan'ın 2008'deki seçimlerde yarıştığı rakibi Levon Ter-Petrosyan’ın destekçileri, hile karıştığı gerekçesiyle seçim sonuçlarını protesto etmiş, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalefet tarafından yolsuzluk yapmak, ülkedeki yoksulluk sorununu çözememek ve güçlü oligarkların etkisinde politikalar izlemekle suçlanan 63 yaşındaki Sarkisyan, geçen Salı günü parlamentoda yapılan oylamayla başbakan seçilmişti. Ermenistan'da 2015 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle cumhurbaşkanının birçok yetkisi başbakana devredilmişti.

DW,AFP,rtr,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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