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Ermenistan'da çakma Ezel rüzgârı esiyor

Ermeni dizi izleyicileri, büyük ilgi gösterdikleri dizinin senaryosunun Türklere ait olduğunu henüz bilmiyor

22 Temmuz 2012 09:01

Ermenistan’ın en büyük kanallarından Shant TV, Ay Yapım’dan ‘Ezel’in senaryosunu satın aldı, çekilen dizi ülkede büyük ilgi gördü.

Hürriyet'in haberine göre, Ermenistan’da “Ezel” rüzgârı esiyor. Ülkenin en fazla izlenen televizyon kanallarından Shant TV, başrolünde Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran “Ezel” dizisinin senaryo hakkını Ay Yapım’dan satın aldı. Başrol için Dere ve İmirzalıoğlu’na benzeyen oyuncular seçen kanal, kısa süre içinde çekimlere başladı ve dizi seyirciyle buluştu.
 

Reyting rekoru kırdı

 
İlk bölümünden yüzde 70 izlenme payına ulaşan yapım, Ermenistan’da yayınlanan ilk Türk dizisi. Ancak Ermeni dizi izleyicileri, büyük ilgi gösterdikleri dizinin senaryosunun Türklere ait olduğunu henüz bilmiyor. Çünkü kanal, iddialara göre bu bilgiyi seyircilerden gizliyor. Ay Yapım, iddialı dizilerinden “Aşk-ı Memnu”nun senaryosunu da geçtiğimiz yıl Amerika’nın ünlü televizyon kanallarından birine satmış, dizi bir süre önce ekrana gelmeye başlamıştı. 
 
 

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ErmenistanEzelShant TVAy YapımCansu DereKenan İmirzalıoğlu

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