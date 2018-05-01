Ermenistan'da Başbakanlık için kritik oylama; tek aday Paşinyan

Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın önderlik ettiği halk hareketinin Başbakan Serj Sarkisyan'ı istifaya zorlamasının ardından bugün Ermenistan Parlamentosu'nda yeni Başbakan için oylama yapılacak.

Başbakanlık için tek aday "Benim Adımım" hareketinin lideri Paşinyan. Nikol Paşinyan dün gün boyunca Parlamento'da grubu bulunun partilerle temaslar gerçekleştirdi. Paşinyan Taşnaksutyun ve Tsarukyan Hareketi'nin desteklerini almış görünüyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti ile görüşmesi ise daha çok Cumhuriyetçi Parti vekillerinin Paşinyan'a soru sormaları şeklinde geçti. İçinde bulunduğu Çıkış hareketinin vekil sayısı da hesaba katıldığında Paşinyan'ın ek desteğe ihtiyacı olduğu görülüyor.

Paşinyan dün gece facebook hesabından paylaşımda bulundu ve "Cumhuriyetçiler başbakanlık seçiminin sonuçsuz kalmasına karar verdi" dedi. Paşinyan taraftarlarına sokaklara çıkmaları ve sabah 11:00’de Cumhuriyet Meydanında toplanmaları çağrısında bulundu.

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi daha önce başbakanlık için aday göstermeyeceğini açıklarken, Partinin Meclis grubu başkanı Vahram Bağdasaryan, Meclis’teki diğer 3 partinin ortak bir ismi desteklemesi durumunda, Cumhuriyetçi Parti'nin buna engel oluşturmayacağını belirtmişti.



Ermenistan Parlamentosu'nda Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan İttifakının 31, Çıkış İttifakının 9, Taşnaksutyun Partisi'nin 7 milletvekili bulunuyor. Başbakan seçilebilmek için 53 milletvekilinin kabul oyu gerekiyor.