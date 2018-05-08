Ermenistan'da başbakan seçilen Paşinyan: Halk kazandı

Ermenistan'da haftalardır devam eden protesto gösterileri sonrası muhalif lider Nikol Paşinyan bugün parlamentoda yapılan oylamada Başbakan seçildi.

Eski bir gazete editörü olan Paşinyan'a 59 milletvekili destek verirken, 42 vekil de karşı oy kullandı.

Oylamadan kısa bir süre sonra başkent Erivan'da destekçileri ile bir araya gelen yeni Başbakan, buradan kitlelere seslenerek "Halk kazandı", "Tebrikler" sözlerini kullandı.

1975 doğumlu Paşinyan, eski bir Sovyetler Birliği devleti olan Ermenistan'da 1990'ların sonundan beri yönetim kadrolarında olan siyasetçilerden kopuşu simgeliyor.

Protesto gösterileri boyunca kendisi ile özdeşleşen kamuflaj desenli üniforma görünümlü kıyafetini ve askeri kepini bu sefer giymeyen Paşinyan, Başbakan seçilmesini takiben halkın karşısında takım elbise ile çıktı.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Serj Sarkisyan'ın yönetimi süresince artan yolsuzluk ve kayırmacılığa karşı başlayan gösterilerde Paşinyan, yönetimin istifa etmesi ve kendisinin Başbakan olarak görevlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sarkisyan'ın Başbakan olarak görevine devam etme girişimi birçok Ermenistan vatandaşı tarafından koltuğunu bırakmama çabası olarak değerlenmiş ve Paşinyan'ın çağrısıyla protesto gösterileri yayılmıştı.

Rusya ve AB'den kutlama

Parlamento oylamasının ardından Paşinyan'ı tebrik eden bir mesaj yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hükümet başı olarak eylemleriniz umarım ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarını ve ittifakı daha da güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

Protesto gösterileri boyunca Moskova yönetimini önemli bir müttefik olarak gördüklerini belirten Paşinyan, bugün Başbakan seçildikten sonra da Rusya'nın başını çektiği bölgesel ortak güvenlik örgütlenmelerinde yer almaya devam edeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi de Paşinyan'ı tebrik eden bir açıklama yaparak, geçen Kasım ayında Ermenistan ve AB arasında yapılan ortaklık anlaşmasını yeni Başbakan ile uygulamayı sabırsızlıkla bekledikleri belirtildi.

Başbakan Paşinyan, Rusya ile ilişkileri olağan seyrinde tutmayı hedeflemenin yanı sıra, bugünkü açıklamalarında AB, ABD, İran, Gürcistan, Çin ve Hindistan ile olan ilişkilerini de derinleştirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Öncelik iç meseleler

DW Türkçe'ye konuşan Ermeni uzmanlar yeni Başbakan'ın gündeminin ilk olarak protesto gösterilerinin nedenlerinden biri olan yolsuzluk ile mücadele olacağını savundu. Ermeni tarihçi ve siyaset bilimci Mikael Solyan'a göre yeni hükümet geçici olarak görev yapacak ve amacı seçim yasasını reforme ederek saydam ve adil bir seçim düzenlemesi yapmak olacak.

Solyan, yeni Başbakan'ın gündeme almasını beklediği sorunları ise "Devlet sistemindeki yozlaşma, siyaset ve ekonomi arasındaki bağlantılar, iktisadi sektörlerde tekelleşme" şeklinde belirtti.

Solyan'a göre Paşinyan'ın bu noktada orta yolu bulması gerekiyor. Çünkü siyaset bilimciye göre "radikal önlemler, sermayenin ülkeyi terk etmesine yol açarak ekonomiyi negatif etkileyebilir."

Ermeni ekonomist Tatul Manaseryan ise, Paşinyan'ın bir hafta önce devirmek istemediği iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin stratejisi konusunda yorumda bulundu. Sarkisyan'ın partisinin yeni Başbakan'ı herhangi bir şekilde sabote etmeye çalışmasını beklemediğini kaydeden ekonomist, "Onlar da elbette ülkemizde yaşamaya devam etmeli. İşbirliğinin kendileri için hayati önem taşıdığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/ÇÖ,ÖA

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