Ermenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut Ali'nin yolunu gözlüyorlar

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan Umut Ali Özmen\'in (16) 64 gün cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşması, ailesini sevindirdi. Umut Ali\'yi beklerken, çok ağladığını anlatan anne Altınay Özmen (40), \"Tek isteğim, canlı canlı sarılmak\" dedi. Anneanne Hanım Tepebaş (85) ise \"Geceyi bile eşikte geçirdik, eve giremedik\" diye konuştu.

Akyaka\'ya bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi\'ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen\'in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu\'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali\'nin Ermenistan\'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak, cezaevine konuldu. Umut Ali\'nin sınır ihlali nedeniyle Ermenistan\'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan\'ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan\'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Mustafa Özmen, oğlu Umut Ali\'yi almak için geçen pazar günü Ermenistan\'ın başkenti Erivan\'a gitti. Burada yetkililerle görüşen Özmen, dün saat 14.00 sıralarında, 64 günün ardından oğlunu cezaevinden aldı. Baba- oğul, Türkiye\'ye dönebilmek için Erivan\'da işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Babasıyla birlikte Erivan\'ı gezen Umut Ali Özmen, annesi ve anneannesi ile de telefonda görüşerek, \"Bekleyin geliyorum\" dedi.

\'2 AYDIR GÖZÜMDE YAŞ KALMADI\'

Dört gözle Umut Ali’nin gelmesini beklediklerini dile getiren anne Altınay Özmen, \"Allah razı olsun, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Cezaevinden çıkmış ama biz bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Eşikte oturuyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı\'mıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onun eksikliğini vermesin. Eşiyle çocuklarıyla Allah can sağlığı versin. Minnettarım. Oğlumla bu sabah görüştük. O da çok sevinçliydi. \'Anne kurtuldum artık, geliyoruz\' dedi. Kurban keseceğiz, adak yerine getireceğiz. 2 aydır ağlaya ağlaya gözümde yaş kalmadı, şimdi de şoktayım. Tek isteğim, canlı canlı sarılmak\" diye konuştu.

\'UMUT ALİ\'Yİ KURTARMAK İÇİN HAYVANLARIMIZI SATTIK\'

Ekonomik durumları nedeniyle oğlunu burslu olarak okutmak istediğini belirten Altınay Özmen, \"Yardım bekliyoruz. Hayvanlarımızı da Umut Ali\'yi kurtarmak için sattık. Oğlumu da 2 kızımı da okutmak istiyorum. Devletimizden, iş adamlarımızdan, bakanlarımızdan destek istiyorum. Eşimin sigortası yok. Hayvanlarımızı da sattık. Borcumuz da var, sıkıntıdayız. Maddi destek bekliyoruz\" dedi.

\'EVE GİREMEDİK, GECEYİ EŞİKTE GEÇİRDİK\'

Umut Ali\'nin anneannesi Hanım Tepebaş ise \"İçeride oturunca yüreğim patlıyor. Eşikte bekliyoruz. Torunumla konuştum, \'Nene çıktım\' dedi. Çok sevindim. Yerden kalktım, ölüyordum az kalsın. Dedim \'Kalk, kapıda Umut Ali\'yi bekleyelim\'. Geceyi bile eşikte geçirdik. Eve giremedik. Tek arzum, onu görmek ve ona sarılmak; torunumu kucaklamak. Yakışıklı torunumu bekliyorum\" diye konuştu.

Altınay Özmen\'in halası Şaraban Bulut (95) da dua ederek, Umut Ali\'nin yolunu beklediklerini söyledi.

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