Ermenistan'a karşı diplomasi atağı

T24 - Ankara, Erivan'la protokoller konusunda diplomasi atağına geçerek İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Afganistan toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermeni muadiline ilk ağızdan "Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nde alınanan kararın protokollerin ruhuna aykırı olduğunu" iletti.



NTV'nin haberine göre Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Londra’daki Afganistan Konferansı sırasında görüştüğü Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan'a "Ermenistan Anayasa Mahkemesi kararının protokollerin ruhuna aykırı olduğunu" ilk ağızdan iletti.



Ancak Ankara, arabulucu konumundaki İsviçre’nin ve 10 Ekim’de protokollerin imzalanmasında etkin rol oynayan ABD'nin bu son pürüze daha etkin müdahalesini sağlamak için harekete geçiyor.



Edinilen bilgilere göre, bu çerçevede bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin önümüzdeki günlerde İsviçre ve ABD'ye gitmesine karar verildi.



Bu yetkili, İsviçreli ve ABD’li yetkililere öncelikle Ankara’nın endişe ve rahatsızlıklarını iletecek. 10 Ekim’de protokollerin imzalanmasıyla sonuçlanan sürece tanıklık eden ve protokollerin içeriğini çok iyi bilen İsviçre ve ABD'den protokollerin onay sürecinin zarar görmemesi için gerekli girişimlerde bulunmaları istenecek. Bu yetkilinin hangi düzeyde olacağı ve kimlerle görüşeceğine ilişkin çalışmalarsa sürüyor.



Bu arada Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin haklılığı konusunda uluslararası hukuktan örnekler içeren ve Ermenistan, ABD, İsviçre, Rusya ve Fransa’ya gönderilecek hukuki metnin hazırlıklarını sürdürdüğü de öğrenildi.