T24 LogoT24 Logo
Medya

Ermenistan, Türkiye ile normalleşme protokollerini iptal etti

Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için 2009 yılında imzalanan protokolleri iptal etti

02 Mart 2018 16:33

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2009 yılında Türkiye ile imzalanan normalleşme protokollerinin iptal edildiğini açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın sözcüsü Vladimir Hakobyan, Ermeni televizyonu Yerkir Media'ya perşembe günü yaptığı açıklamada, "Sarkisyan, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Ermeni-Türk protokollerinin iptal edildiğini söyledi” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tigran Balayan da Twitter'da yaptığı paylaşımda Sarkisyan’ın bu anlaşmaları "geçersiz ilan ettiğini” duyurdu.

1915 olayları nedeniyle kötü olan Ermenistan-Türkiye ilişkileri, 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan’a giderek Ermenistan ile Türkiye milli takımları arasındaki futbol maçını Sarkisyan ile birlikte izlemesiyle yumuşama sinyalleri vermişti.

2009 yılında ise dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan İsviçre'de iki ülke arasında normalleşme protokolleri imzalanmıştı. Protokollerin imzalanmasının ardından Sarkisyan da Türkiye’ye gelerek Türkiye-Ermenistan futbol maçını Gül ile birlikte izlemişti.

Sarkisyan'ın iptal ettiğini açıkladığı protokollerin geçerli olabilmesi için her iki ülkenin meclisleri tarafından onaylanması gerekiyordu. Ancak bugüne kadar ne Türkiye ne de Ermenistan bu metinleri onayladı.

ETİKETLER

ErmenistanTürkiyeprotokolSerj Sarkisyan iptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24