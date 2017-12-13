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Dünya

Ermenistan: Türkiye ile ilişkileri normalleştirme protokollerini iptal edeceğiz

"Türkiye, protokollerin ruhuna aykırı ön koşullar sundu"

13 Aralık 2017 16:39

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkileri normalleştirme protokollerinin edeceklerini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre Nalbandiyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecinin 2008 sonbaharında başladığını ve Ekim 2009'da da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından protokollerin imzalandığını belirtti.

Protokollerin yürürlüğe girmesi için parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini aktaran Nalbandiyan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar protokoller onaylanmadı. Zira Türkiye protokollerin ruhuna aykırı ön koşullar sundu. Ermenistan Devlet Başkanı (Serj Sarkisyan) eylül ayında Erivan'ın protokolleri geçersiz sayacağını söyledi. O zamandan beri yürürlüğe girmeleri yönünde olumlu bir adım olmadı. Bu nedenle 2018 baharını bu protokoller olmadan karşılayacağız."

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Eduard Nalbandyanermenistantürkiyenormalleştirme protokolleri

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