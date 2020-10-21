Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı

Sputnik'in haberine göre; Ermenistan hükümetinin açıklamasında, "Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, 20 Ekim'de almış olduğu karar ile Türkiye menşeli ürünlerin ithalatına geçici yasak getirmiştir. Söz konusu yasak 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girecektir” denildi.

Güvenlik sebebiyle alındığı belirtilen kararda, "Türkiye menşeli ürünlerin ithalatı yasaklanarak Türkiye devlet hazinesine Ermenistan üstünden giden parasal kaynaklar kesilmiş olacaktır. Ayrıca düşmanca davranan bir ülkeden ürünlerin ithal edilmesi üstünden Ermenistan’a sızabilecek olağan tehditlerin de önü kesilmiş olacaktır" denildi.