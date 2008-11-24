T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ermenistan 'soykırımdan' vazgeçmiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, "Ermenistan yetkilileri asla diaspora kuruluşlarına ya da herhangi bir ülkeye 'Ermeni katliamının' uluslararası olarak tanınması &ccedi

24 Kasım 2008 02:00

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, "Ermenistan yetkilileri asla diaspora kuruluşlarına ya da herhangi bir ülkeye 'Ermeni katliamının' uluslararası olarak tanınması çabalarını durdurmalarını söylemez. Söylememiştir ve söyleyemez" dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dönem Başkanı Nalbantyan, dün KEİ Sekreteryası'nı ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, her iki ülkede de ilişkilerin normalleşmesine kucak açanların yanı sıra karşı çıkanların da olduğunu ifade etti.

İki ülke yetkililerinin, ilişkilerin normalleşmesi ve sınırların açılmasının iki tarafın çıkarına olduğunu halklarına anlatması gerektiğini anımsatan konuk bakan; “ilişkilerin geleceği konusundaki iyimserliğim Türk tarafıyla gerçekleştirilen müzakerelerden kaynaklanıyor” görüşünü dile getirdi.

'İlişkileri normalleştirme zamanı'

Konuk bakan. "ABD başkanının değişmesinin Türkiye-Ermenistan ilişkilerine etkisine"
ilişkin bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Öncelikle iki ülkenin doğru zamanı yakalaması gerekiyor. Şimdi doğru zamandır. Sınırları açmanın ve ilişkileri normalleştirmenin zamanıdır. Bunu yaparken başkalarının ne deyip, ne
demediklerine bakmayarak, kendi kararlarımızı izleyelim. ABD şimdiye kadar iki ülke ilişkilerinin gelişmesine destek verdi ve bu destek sürecek.”

'Sarkisyan da Türkiye'ye maça gelecek'

Nalbantyan, bir başka soru üzerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı Türkiye'de Türkiye-Ermenistan futbol takımları arasında oynanacak milli maçı izlemek üzere davet ettiğini, bunun Sarkisyan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24