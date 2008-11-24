Ermenistan 'soykırımdan' vazgeçmiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, "Ermenistan yetkilileri asla diaspora kuruluşlarına ya da herhangi bir ülkeye 'Ermeni katliamının' uluslararası olarak tanınması çabalarını durdurmalarını söylemez. Söylememiştir ve söyleyemez" dedi.



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dönem Başkanı Nalbantyan, dün KEİ Sekreteryası'nı ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, her iki ülkede de ilişkilerin normalleşmesine kucak açanların yanı sıra karşı çıkanların da olduğunu ifade etti.



İki ülke yetkililerinin, ilişkilerin normalleşmesi ve sınırların açılmasının iki tarafın çıkarına olduğunu halklarına anlatması gerektiğini anımsatan konuk bakan; “ilişkilerin geleceği konusundaki iyimserliğim Türk tarafıyla gerçekleştirilen müzakerelerden kaynaklanıyor” görüşünü dile getirdi.



'İlişkileri normalleştirme zamanı'



Konuk bakan. "ABD başkanının değişmesinin Türkiye-Ermenistan ilişkilerine etkisine"

ilişkin bir soru üzerine şu yanıtı verdi:



"Öncelikle iki ülkenin doğru zamanı yakalaması gerekiyor. Şimdi doğru zamandır. Sınırları açmanın ve ilişkileri normalleştirmenin zamanıdır. Bunu yaparken başkalarının ne deyip, ne

demediklerine bakmayarak, kendi kararlarımızı izleyelim. ABD şimdiye kadar iki ülke ilişkilerinin gelişmesine destek verdi ve bu destek sürecek.”



'Sarkisyan da Türkiye'ye maça gelecek'



Nalbantyan, bir başka soru üzerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı Türkiye'de Türkiye-Ermenistan futbol takımları arasında oynanacak milli maçı izlemek üzere davet ettiğini, bunun Sarkisyan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

