Ermenistan Parlamentosu muhalif lider Nikol Paşinyan'ı başbakan seçti

Ermenistan'da sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan, parlamento tarafından başbakan seçildi.

105 sandalyeli parlamentoda 59 milletvekili Paşinyan'ın başbakanlığına destek verdi. Parlamento geçen hafta ise Paşinyan'ı başbakan seçmemişti.

1999'dan beri iktidarda bulunan Cumhuriyetçi Parti'nin parlamentodada 58 vekili bulunuyor.

Paşinyan'ın liderliğindeki liberal Çıkış İttifakı'nın sandalye sayısı ise 9. Ancak Paşinyan kitlesel sokak gösterileriyle parlamento dışında güce sahip.

Ermenistan'ın geçici başbakanı Karen Karapetyan geçen hafta yazılı açıklamasında muhaliflere seslenmiş ve onlara ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için görüşmelere katılmaları çağrısında bulunmuştu.

Nikol Paşinyan ise başbakan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını söylemiş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını açıklamıştı.

Ülkedeki siyasi kriz, eski devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasıyla başlamıştı.

Başkanlık sistemi bulunan Ermenistan'ı 10 yıl boyunca devlet başkanı olarak yöneten Sarkisyan'ın son döneminde ülke parlamenter sisteme geçmişti.

Bu süreçte başbakan olmayacağını söyleyen Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığının bitmesinin ardından parlamentoda başbakan olarak seçilmesi, büyük protestolara yol açmıştı.