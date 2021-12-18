T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Türkiye ile normalleşme kapsamında özel temsilci atandı

18 Aralık 2021 22:30

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı.

Ruben RubinyanErmenistanTürkiyenormalleşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24