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Yaşam

Ermenistan, Palmira'nın restorasyonuna destek verecek

Bölgede Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’den arkeologlar da restorasyon çalışmalarına katıldı

31 Mayıs 2016 15:00

Ermenistan Kültür Bakanlığı, geçen Mart ayında Esad rejimi tarafından geri alınan antik kent Palmira’nın restorasyon çalışmalarına destek vereceğini açıkladı.

23 Mayıs’ta Suriye Kültür Bakanı Issam Khalil’le Şam’da bir araya gelen Ermenistan’ın Suriye Büyükelçisi Arshak Poladian, Esad rejiminin Palmira kentini restore etme çalışmalarına Ermenistan’ın destek vereceğini açıkladı. 

Agos'ta yer alan habere göre, 1980 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan antik kent Palmira, bir sene önce IŞİD tarafından ele geçirilmiş; geçtiğimiz Mart ayında  da Esad rejimi ordusu tarafından geri alınmıştı. 

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Şam’da yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Suriye Kültür Bakanı Issam Khalil, işgal sırasında büyük hasar görmüş kentin restorasyonu için ulusal bir komite kurulduğunu söyledi. Bölgede Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’den arkeologların da restorasyon çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

Nisan ayının sonlarında BM güvenlik güçlerinin korumasında bölgeye giren UNESCO heyeti, Palmira Müzesi’nde ve arkeolojik alanda incelemelerde bulunmuştu. İzleme heyeti, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, işgal öncesinde güvenli bir yere taşınamayacak kadar büyük olan heykellerin ve lahitlerin parçalandığını belirtmişti.

 

 

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