Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye başka bir dilden anlamıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun "20. Yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı" açıklamlasına ilişkin olarak, Türkiye'nin verdiği tepkiyi değerlendirdi.

Papa Francesco'nun, 'Ermeni soykırımı' kurbanlarını anmak için Vatikan'da düzenlediği ayine katılan Ermenistan Dışişleri Bakanı, İtalyan Adnkronos haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Ayin sırasında Papa'nın, 20. yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığına ilişkin sözlerini değerlendiren Nalbandyan, "Son günlerde çok sayıda uluslararası kuruluş, soykırımı tanıyan açıklamalar yapıyor, kararlar alıyor ve Türkiye'ye de bu yönde adım atması için çağrıda bulunuyor. Papa'nın açıklamaları, bu bağlamda evrensel değerlere eklendi. Türkiye bunu anlamaya başladığında, uluslararası toplum ve Papa gibi büyük şahsiyetlerin de ne demek istediğini anlayacaktır" diye konuştu.

Ermeni Bakan, Türkiye'nin, geri kalan uluslararası toplumdan farklı bir dil kullandığı durum içinde olduklarını da ekleyerek, "Türkiye başka bir dil konuşmaktan da anlamıyor gibi görünüyor" dedi.

‘Ermeni halkı için barış mesajıdır’

Papa'nın açıklamalarının çok önemli bir mesaj içerdiğini söyleyen Ermenistan Dışişleri Bakanı, "Ermeni halkı için bir barış mesajıdır bu, ama aynı zamanda, uluslararası topluma hitaben insanlığa karşı suçları ve soykırımları da önlemek için bir mesajdır" dedi.

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan (önde) ve Dışişleri Bakanı Nalbandyan (arkada sağda) Vatikan'daki ayine katıldılar

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan (önde) ve Dışişleri Bakanı Nalbandyan (arkada sağda) Vatikan'daki ayine katıldılar

Papa'nın 1 milyar 200 milyon Katolik Hıristiyanın lideri olduğunu vurgulayan Nalbandyan, "Onun görüşleri, tüm bu insanların görüşlerini yansıtmaktadır. Ermeni toplumu da kendini, gelecekteki suçları önlemeye katkıda bulunmaya zorunlu hissediyor" ifadelerini kullandı.

‘Türkiye ahde vefa kuralına uymadı’

Türkiye ve Ermenistan arasında, "soykırım"la ilgili ortak tarih komisyonu kurulmasından, Türkiye-Ermenistan kara sınırının açılması ve karşılıklı büyükelçi atanmasına kadar birçok hassas konuyu içeren protokol imzalandığını da hatırlatan Nalbandyan, "Ancak imzalanan ve müzakere edilmeye başlanan bu protokol, kağıt üzerinde kaldı, çünkü Türkiye'nin bu barış sürecini ileriye taşımak için kendi içinde gücü yoktu. Bu nedenle Türkiye, varılan anlaşmalara uymayı öngören 'ahde vefa' ilkesini ihlal etti" diye konuştu.