Ermenistan'daki seçimlerde Paşinyan zafer ilan etti, Koçaryan "yolsuzluk yapıldı" deyip savcıları göreve çağırdı

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Ermenistan'da yapılan erken seçimlerde mevcut Başbakan Nikol Paşinyan zafer ilan ederken rakibi Robert Koçaryan hile yapıldığını iddia etti.

Seçim, uzmanlara göre Paşinyan ve Koçaryan arasında geçecek bir yarış olarak görülüyordu; ancak 46 yaşındaki mevcut Başbakan rakibine çok ciddi bir fark attı.

Pazar günü sandıktan çıkan erken sonuçlara göre Paşinyan'ın partisi oyların yüzde 57'sini alırken Koçaryan'ın ittifakı yüzde 19'da kaldı.

Bölgelerin yüzde 60'ından fazlasında sayım tamamlanırken ikili dışında yüzde 5'in üzerinde oy alan sadece tek bir parti vardı.

Paşinyan, pazartesi gününün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, "Ermenistan halkı partimize ülkeye liderlik etme, kişisel olarak bana ise ülkeye başbakan olarak liderlik etme hakkı vermiştir" dedi.

Destekçilerini Erivan meydanlarına çağıran Paşinyan, "Zaten ikna edici bir zafer kazandığımızı biliyoruz ve parlamentoda da ciddi bir çoğunluğumuz olacak" ifadelerini kullandı.

Koçaryan, oyların yüzde 30'u sayılmışken zafer ilan eden Paşinyan'ın erken zafer ilan etmesini kabul etmediklerini belirtti.

İttifaktan yapılan açıklamada, "Oy verme istasyonlarından organize ve planlı düzensizliklere dair sinyaller geliyor. Bunlar güvensizliğe sebep oluyor. Bu düzensizlikler incelenene kadar sonuçları tanımayacağız" denildi.

Pazar gecesi savcılar kendilerine 319 ihlal iddiası bildirildiğini, kendilerinin ise 6 soruşturma açtığını ve hepsinin kampanya sürecinde rüşvet verilmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Paşinyan, geçen sene çıkan savaşta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın büyük bölümünün kontrolünü sağlamasının ardından seçime gitmek zorunda kalmıştı.