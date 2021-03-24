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Dünya

Ermenistan'da sıkı yönetim, ateşkesten 5 ay sonra kaldırıldı

24 Mart 2021 13:58

T24 Dış Haberler

Ermenistan, Azerbaycan'la Dağlık Karabağ çatışmalarını sona erdiren ateşkesi imzaladıktan 5 ay sonra sıkı yönetimi kaldırdı.

Sıkı yönetimi kaldırma kararı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da aldığı yenilgi sonrasında başlayan siyasi krizi çözmek için Başbakan Nikol Paşinyan ile muhalefetin vardığı anlaşma kapsamında alındı. 

Ermenistan yasaları sıkı yönetim süresince başbakanın görevden alınmasını önlüyor. Paşinyan ve muhalefet, temmuzda erken seçime gitme konusunda anlaşmıştı. Paşinyan'ın müttefiklerinin kontrolündeki parlamento, sıkı yönetimi kaldırmayı 118 evet, 1 hayır, 1 de çekimse oy ile kabul etti.

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