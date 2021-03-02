Ermenistan'da kriz büyüyor: Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikinci veto

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan , Başbakan Nikol Paşinyan 'ın hükümete muhtıra veren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan 'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi ikinci kez geri gönderdi. Ermenistan Anayasası'na göre kararname 4 Mart'ta otomatik olarak devreye girebilir.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararla oluşan siyasi krizin çözülmesi gerektiği bildirildi.

Cumhurbaşkanının, bu bağlamda Başbakan Paşinyan, Gasparyan ve Silahlı Kuvvetler komutanlarıyla görüştüğü belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kararname tasarısını imzalamama kararı aldı" ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki hukukçulara göre, başbakanın onayladığı kararname, yasalar gereği üç gün geçmesinin ardından otomatik olarak devreye girebilir. Bu çerçevede Gasparyan'ın 4 Mart'ta görevi bırakması bekleniyor.