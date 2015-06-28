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Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı, zammı yapan şirketin denetlenmesini önerdi

Başkent Erivan'da bir haftadan uzun süredir elektrik zamlarının geri alınması için protestolar düzenleniyor

28 Haziran 2015 02:15

Elektrik fiyatlarına yapılan zam nedeniyle yoğun protestoların düzenlendiği Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, aralarında protestoculardan temsilcilerin de bulunacağı, enerji alanında tecrübeli ve yetkin bir heyetin Ermenistan Enerji Ağları şirketinde denetim yapacağını belirtti.

Sputnik News'un haberine göre, yapılan zammın ne kadar haklı olduğunun ve zam yapılması durumunda ülkedeki enerji sisteminin ne gibi risklerle karşı karşıya kalacağının inceleme sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Sarkisyan, araştırma sonuçlanana kadar elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 16’lık zammı devletin sübvanse edeceğini bildirdi.

Konuşmasında yapılan zammı haklı bulduğunu da dile getiren Sarkisyan, “Elektrik fiyatlarına zam yapılması gerekliğini çok konuştuk ve zammın objektif nedenlerini de açıkladık. Ancak belli ki bu konuda güven sorunu var. Kuşku ve güvensizlik birinci düşmanımızdır. İlk olarak bunları ortadan kaldırmalıyız” diye konuştu.

 

Göstericiler teklifi yeterli bulmadı

 

Yaklaşık bir haftadır başkent Erivan’daki Baghramyan caddesini trafiğe kapatan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı’nın teklifini yeterli bulmadıklarını dile getirdiler. Zammın geri alınmasında ısrar eden göstericiler eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, 19 Haziran’da başlayan gösterilerin dördüncü gününde polis eylemcilere tazyikli suyla müdahale etmiş, gösteriler daha sonra 24 saatlik eyleme dönüşmüştü.

Elektrik hizmeti sağlayan şirket, Ermenistan Kamu Hizmetleri Denetim Komisyonuna elektrik fiyatlarının artırılması başvurusunda bulunmuş, komisyon yüzde 16 oranında fiyat artışı kararı almıştı. 

 

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