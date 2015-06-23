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Dünya

Ermenistan'da elektrik zammı isyanı

Çıkan olaylarda 237 kişi gözaltına alındı

23 Haziran 2015 22:57

Ermenistan’da devlet tarafından yapılan elektrik zamlarından dolayı yapılan protestolarda 237 kişi gözaltına alındı. Başkent Erivan’da nezarethaneler dolduğu için gözaltına alınan vatandaşlar, Ermenistan’ın Abovyan ve Aştarak şehirlerinin hapishanelerine götürülüyor. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ermenistan polisi, Erivan’ın merkezinde dün geceden itibaren toplanan vatandaşları sabah saatlerinde 15 dakika süren bir müdahalenin ardından dağıttı.

Daha sonra Erivan’ın Emniyet Müdürü Aşot Karapetyan göstericilerle görüştü. Ermeni basınından alınan bilgiye göre, Karapetyan eylemcileri kamu düzenini bozmamaya, Baqramyan semtini terk ederek Opera tiyatrosunun önündeki meydana doğru çekilmeye davet etti. Ancak binlerce kişi Serj Sarkisyan’ın konutu bulunan Baqramyan semtine gelerek eylemlerini yapmaya devam ediyor.

Erivan emniyeti, protestoculara seslenerek Cumhurbaşkanı ile müzakereler için bir girişim grubu oluşturmalarını teklif etti, ancak bu teklif eylemciler tarafından geri çevrildi. Ermenistan hükümeti, elektrik fiyatlarının 1 Ağustos itibariyle yüzde 17 ila 22 arasında artırılmasına karar vermişti.

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