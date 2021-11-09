Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ve Azerbaycan ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Ne zaferin ne yenilginin sonsuza dek sürdüğünün altını çizen Armen Sarkisyan, "Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz" dedi.

Rus basınına konuşan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin çözümü için iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki uzlaşmanın mümkün olup olmadığı sorulan Sarkisyan, asırlardır karşılıklı cephelerde bulunan Fransa ile Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı tarafta olabildiğini ve Türkiye ile Ermenistan’ın birbirlerinin kültürlerine, tarihlerine hoşgörüyle yaklaşmaları gerektiğini ifade etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın sözleri şöyle:

"Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim; Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur"

"Bazı görüşlerimi gizlemiyorum. Evet, Ermenistan'ın dünyadaki herkesle iyi ilişkileri olmalı" diyen Sarkisyan şöyle devam etti: "Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor. Sonuçta tarihi nasıl unutabiliriz? Ermenistan yalnızca kendi vatandaşları değil tüm Ermenilerin önünde kararlarından sorumlu. Bu insanlar gelecekte daha hassas sorular yöneltebilir."