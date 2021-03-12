Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sarkisyan'ın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, hayati tehlikesinin olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Ermenistan'da yayınlanan Graparak'ın haberine göre; Ermeni liderin hastaneye yatırılmış olmasının sebebi, stent ameliyatı geçirecek olması.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden RİA Novosti ajansına yapılan açıklamadaysa, Sarkisyan'ın Covid-19 ile ilişkili birtakım komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Ermenistan Devlet Başkanı'nın hastaneye kaldırılmış olmasının sebebi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.