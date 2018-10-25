Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Erdoğan'a ilk sözlerinin ne olacağını açıkladı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi halinde kendisine ilk olarak ne söyleyeceğini anlattı.

İsviçreli RTS televizyonuna demeç veren Sarkisyan, Ermenistan'ın Hristiyanlıktaki affetme ilkesini de göz önünde bulundurarak Türkiye'yle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye'yi günün birinde affetmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ancak bunun için öncelikle Türkiye'nin pişmanlık duyması ve itirafta bulunması gerektiğini ifade etti.

Sarkisyan şöyle devam etti:

- Günaydın sayın Cumhurbaşkanı. İstişare etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.

- Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanısın, ben de Ermenistan'ın. Atalarım, ailem Bitlis, Van ve Erzurumlu. Neden kendi geçmişlerimiz hakkında konuşmuyoruz?



- Gelecek ve halklarımız hakkında konuşmalıyız. Hristiyanlık, affetmeyi öğretir.