Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Paşinyan'a veto: Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını reddetti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'darbe girişiminden' sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlarını görevden almayı reddettiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın 'darbe girişimi'nden sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması kararını veto etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden almanın "anayasal olmadığı" belirtildi.

Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu 60 general geçtiğimiz perşembe günü bir muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini istemişti.

Paşinyan, yaşananları bir 'darbe girişimi' olarak tanımlayarak destekçilerini sokağa çağırmıştı.

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Ne olmuştu?

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

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