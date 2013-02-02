Ermenistan cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı

Ermenistan’da cumhurbaşkanlığı adaylarından Paruir Airikyan kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından vuruldu. Omzundan vurulan 63 yaşındaki Airikyan'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sovyetler Birliği döneminden beri önde gelen muhaliflerden olan Airikyan, 18 Şubat'ta seçimlerde yarışan sekiz adaydan biri.

Ermenistan yasalarına göre, eğer Airikyan seçim kampanyasına ara vermek zorunda kalırsa, seçim de iki hafta için ertelenebilir.

Airikyan, 18 Şubat tarihinde yapılması planlanan seçimlerin şimdiki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile birlikte favorilerinden biri.

2008'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla düzenlenen protestolar sırasında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan ekonomisi 2008-2009 dönemindeki küresel ekonomik krizde büyük zarar gördü.

Yukarı Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye, yaklaşık 20 yıldır Ermenistan'a ambargo uyguluyor.