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Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı: 18 askerimiz hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ-Azerbaycan Cephe hattındaki çatışmalarla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzeledi

03 Nisan 2016 02:58

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında meydana gelen çatışmalarda 18 Ermeni askerinin öldüğünü söyledi. Dağlık Karabağ-Azerbaycan Cephe hattında meydana gelen olaylarla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, toplantıda yaptığı konuşmada sınır hattındaki çatışmalarda Ermenistan askerlerinden 18'inin öldüğünü 35'inin yaralandığını bildiren Sarkisyan, "Olayların neye dönüşeceği henüz belli değil" dedi. Sarkisyan, kuzeyde ve güneyde gerginlikler olduğunu, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamada, Ermeni güçlerinin Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı iddia etmiş ve 12 askerin şehit düştüğü bildirilmişti.

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