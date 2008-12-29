T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ermenistan birinci olursa ne yapacağız?

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Eurovision şarkı yarışması konusunda ilginç bir tartışma başladı.

29 Aralık 2008 02:00

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek olan ve Türkiye’nin de Hadise ile katılacağı Eurovision şarkı yarışması konusunda ilginç bir tartışma başladı.
CHP Gaziantep milletvekili Akif Ekici, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Eurovision’a sözde soykırım konusunu işleyen bir şarkı ile katılacak olan Ermeni grup, System of Down’ın birinci olması durumunda ne yapılacağını sordu. Ekici, "Bu durumda bütün dünya sözde soykırımı tanımış mı olacak?" dedi.

Eurovision’da Ermenistan’ı Havy metal grubu System of Down’un temsil edeceğini ve yarışmaya katılacakları parçanın da İngilizce ve sözde soykırım ile ilgili olduğunu hatırlatan Ekici,  ‘’Bu grup daha önce verdiği konserler için bastırdığı biletlere (Köpekler ve Türkler giremez) ibaresi koymuştur. Bu grubun Kutsal Dağlar adlı şarkısı da Türklere hakaret içermekte ve şarkının klibinde de Atatürk’e hakaret eden görüntüler bulunmaktadır’’ dedi.

GİRİŞİM VAR MI?

Ermenistan nezdinde bir girişim olup olmadığını da soran CHP’li Ekici, Başbakan Erdoğan’a ‘’Türkiye tarafından, grubun bu şarkı ile Eurovision’a katılmaması konusunda Avrupa Yayın birliğine başvuru yapılmış mıdır. ? Ermenistan hükümetti nezdinde bir girişim var mıdır ? 

Eurovision’a sözde soykırım konusunu işleyen bir şarkı ile katılacak olan Ermeni grubun birinci olması durumunda bütün dünya sözde soykırımı tanımış mı olacaktır ve bu durum da bazı odakları cesaretlendirmiş olmayacak mıdır ?’ sorularını yöneltti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24