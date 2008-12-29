Ermenistan birinci olursa ne yapacağız?

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek olan ve Türkiye’nin
de Hadise ile katılacağı Eurovision şarkı yarışması konusunda ilginç
bir tartışma başladı.
CHP Gaziantep milletvekili Akif Ekici, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a, Eurovision’a sözde soykırım konusunu işleyen bir şarkı ile
katılacak olan Ermeni grup, System of Down’ın birinci olması durumunda
ne yapılacağını sordu. Ekici, "Bu durumda bütün dünya sözde soykırımı
tanımış mı olacak?" dedi.
Eurovision’da Ermenistan’ı Havy metal grubu System of Down’un
temsil edeceğini ve yarışmaya katılacakları parçanın da İngilizce ve
sözde soykırım ile ilgili olduğunu hatırlatan Ekici, ‘’Bu grup daha
önce verdiği konserler için bastırdığı biletlere (Köpekler ve Türkler
giremez) ibaresi koymuştur. Bu grubun Kutsal Dağlar adlı şarkısı da
Türklere hakaret içermekte ve şarkının klibinde de Atatürk’e hakaret
eden görüntüler bulunmaktadır’’ dedi.
GİRİŞİM VAR MI?
Ermenistan nezdinde bir girişim olup olmadığını da soran CHP’li
Ekici, Başbakan Erdoğan’a ‘’Türkiye tarafından, grubun bu şarkı ile
Eurovision’a katılmaması konusunda Avrupa Yayın birliğine başvuru
yapılmış mıdır. ? Ermenistan hükümetti nezdinde bir girişim var mıdır ?
Eurovision’a sözde soykırım konusunu işleyen bir şarkı ile
katılacak olan Ermeni grubun birinci olması durumunda bütün dünya sözde
soykırımı tanımış mı olacaktır ve bu durum da bazı odakları
cesaretlendirmiş olmayacak mıdır ?’ sorularını yöneltti.