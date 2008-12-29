Ermenistan birinci olursa ne yapacağız?

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek olan ve Türkiye’nin de Hadise ile katılacağı Eurovision şarkı yarışması konusunda ilginç bir tartışma başladı.



CHP Gaziantep milletvekili Akif Ekici, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Eurovision’a sözde soykırım konusunu işleyen bir şarkı ile katılacak olan Ermeni grup, System of Down’ın birinci olması durumunda ne yapılacağını sordu. Ekici, "Bu durumda bütün dünya sözde soykırımı tanımış mı olacak?" dedi.



Eurovision’da Ermenistan’ı Havy metal grubu System of Down’un temsil edeceğini ve yarışmaya katılacakları parçanın da İngilizce ve sözde soykırım ile ilgili olduğunu hatırlatan Ekici, ‘’Bu grup daha önce verdiği konserler için bastırdığı biletlere (Köpekler ve Türkler giremez) ibaresi koymuştur. Bu grubun Kutsal Dağlar adlı şarkısı da Türklere hakaret içermekte ve şarkının klibinde de Atatürk’e hakaret eden görüntüler bulunmaktadır’’ dedi.



GİRİŞİM VAR MI?



Ermenistan nezdinde bir girişim olup olmadığını da soran CHP’li Ekici, Başbakan Erdoğan’a ‘’Türkiye tarafından, grubun bu şarkı ile Eurovision’a katılmaması konusunda Avrupa Yayın birliğine başvuru yapılmış mıdır. ? Ermenistan hükümetti nezdinde bir girişim var mıdır ?



Eurovision’a sözde soykırım konusunu işleyen bir şarkı ile katılacak olan Ermeni grubun birinci olması durumunda bütün dünya sözde soykırımı tanımış mı olacaktır ve bu durum da bazı odakları cesaretlendirmiş olmayacak mıdır ?’ sorularını yöneltti.