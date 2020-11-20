Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan istifa etti

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar pozisyonlarını korudu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.