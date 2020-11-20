Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan istifa etti

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Ermenistan Ermenistan devlet haber ajansı, Armenpress Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın görevinden istifa ettiğin bildirdi
Aravot gazetesinin haberine göre Tonoyan'ın yerine 1999-2000 yılında aynı görevi yürüten Vagharshak Harutyunyan'ın getirilmesi bekleniyor. Harutyunyan mevcut olarak Başbakan Nikos Paşinyan'ın danışmanı olarak görev yapıyor.
Geçen günlerde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da görevi bırakmıştı.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar pozisyonlarını korudu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.
Bu anlaşmadan sonra Erivan'da Başbakan Nikos Paşinyan ve hükûmetine istifa çağrısında bulunan protestolar başladı.
Öte yandan bu sabah Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyurulmuştu.