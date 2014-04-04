Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'da Başbakan Tigran Sarkisyan'ın istifa dilekçesi, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan tarafından kabul edildi.

Bir aydır görevinden ayrılmayı düşündüğü açıklanan Başbakan Sarkisyan'ın istifası konusunda herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Ancak hükümet 1 Ocak'ta yürürlüğe giren tartışmalı emeklilik planı yüzünden sert eleştirilere maruz kalıyordu. 1974 yılından sonra doğanların, kazançlarının yüzde beşini özel emeklilik fonlarına yatırmasını öngören düzenlemeyi protesto eden binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.