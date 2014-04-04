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Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan görevinden istifa etti. Sarkisyan, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren emeklilik planı yüzünden eleştiriliyordu

04 Nisan 2014 16:19

Ermenistan'da Başbakan Tigran Sarkisyan'ın istifa dilekçesi, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan tarafından kabul edildi.

Bir aydır görevinden ayrılmayı düşündüğü açıklanan Başbakan Sarkisyan'ın istifası konusunda herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Ancak hükümet 1 Ocak'ta yürürlüğe giren tartışmalı emeklilik planı yüzünden sert eleştirilere maruz kalıyordu. 1974 yılından sonra doğanların, kazançlarının yüzde beşini özel emeklilik fonlarına yatırmasını öngören düzenlemeyi protesto eden binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

 

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