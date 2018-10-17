Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan stratejik istifa

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede erken seçimlere gidilebilmesi için istifa ettiğini açıkladı. Mayıs ayında göreve gelen Paşinyan, yeni seçimle parlamentodaki dengeyi kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.Ermenistan'da öncülük ettiği hükümet karşıtı gösterilerle Serj Sarkisyan'ı koltuğundan ettikten sonra geçen Mayıs ayında parlamentoda yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevini devralan Nikol Paşinyan, ülkede erken seçimlere gidilebilmesi için istifasını açıkladı.

Görevinden ayrılma kararını devlet televizyonunda yayınlanan bir röportaj sırasında açıklayan Paşinyan, formalite icabı istifa ettiğini ancak yine de "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

Parlamentodaki mevcut dağılımın ülkedeki siyasi gerçekliği yansıtmadığını belirten Paşinyan, "düzenlenecek erken seçimlerin adil olacağı ve halkın özgür iradesini yansıtmasını sağlayacağı" güvencesini verdi.

Yapılacak erken seçim sonucunda parlamentoda çoğunluğa sahip olan rakiplerinin elini zayıflatmayı amaçlayan Paşinyan, "iktidarın halka geri verilmesi için" sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi.

İki ay içinde sandığa gidilmesi bekleniyor

Ermenistan yasalarına göre mevcut parlamentonun iki hafta içinde yeni bir başbakan seçmesi gerekiyor. Yeni başbakanı seçmek için iki kez oylamaya gitme hakkı bulunan parlamentodaki girişimlerden sonuç çıkmaması hâlinde meclis dağılıyor ve erken seçimlere gidiliyor. Paşinyan, rakip partileri söz konusu oylamalar sırasında herhangi bir aday çıkarmamaları konusunda ikna etmişti. Paşinyan'ı destekleyen binlerce kişi de Ekim ayı başında diğer partileri erken seçime zorlamak için parlamentoyu kuşatmıştı.

Ermenistan anayasası, parlamentonun dağılmasının ardından en erken 30, en geç de 45 gün içinde erken seçimlere gidilmesini öngörüyor.

Paşinyan'ı iktidara taşıyan süreç

Yasalara göre en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilen Sarkisyan, daha önce aksi yönde verdiği söze rağmen geçen Nisan ayında başbakanlığa aday olmuştu. Sarkisyan'ın parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmesi üzerine de ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti. Ülkedeki artan yoksulluk, işsizlik ve yolsuzluk vakaları nedeniyle katılımın yüksek olduğu gösterilere liderlik eden 43 yaşındaki Paşinyan, protestolar sayesinde yarattığı baskıyla Sarkisyan'a bir haftadan kısa bir süre oturduğu başbakanlık koltuğunu bıraktırmıştı. Eski bir gazeteci olan Paşinyan, parlamentoda 8 Mayıs'ta yapılan oylamada ise 42'ye karşı 59 oyla başbakan seçilmişti.

Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisini de kapsayan Çıkış İttifakı, geçen ay Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki belediye başkanlığı seçiminde oyların yüzde 81'ini almıştı.

DW,rtr,AP,AFP,dpa/CÖ,BK

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