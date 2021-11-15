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Politika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı

Ermenistan'ın yeni savunma bakanı Papikyan oldu

15 Kasım 2021 15:55

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden alarak, yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ı atadı.

Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi. Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı. (AA)

ErmenistanNikol Paşinyan
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