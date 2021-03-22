Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığı'na bir kez daha Artak Davtyan'ın atandığını duyurdu

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı'nın Artak Davtyan olduğunu duyurdu.

Interfax'ın aktardığına göre Paşinyan, "Devlet Başkanı Başbakan'ın sunduğu tasarı kararnameyi imzalamadığı ve Anayasa Mahkemesi'ne de başvurmadığı için kanunlara göre Artak Davtyan Genelkurmay Başkanı atanmış sayılmaktadı" dedi.

Paşinyan, istifası için muhtıra yayımlayanların tarafında yer alan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.

Davtyan, Gasparyan'dan önce de Genelkurmay Başkanlığı yapmıştı.