Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Biden'a mektup: Geçen sene Dağlık Karabağ'da olanlardan sonra soykırımın tanınması güvenlik meselesidir

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD lideri Joe Biden'a "Geçen sene Dağlık Karabağ'da yaşananlardan sonra soykırımın tanınmasının ülkesi için bir güvenlik meselesi olduğunu" söyledi.

İnternet sitesinde Biden'a bir mektup yayımlayan Paşinyan, "Dünyanın her yerindeki Ermeniler soykırımın tanınmasını mutlulukla karşıladı ve karardan memnun oldu" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, "2020'de Dağlık Karabağ'da olanlardan sonra soykırımın tanınmasının Ermenistan için bir güvenlik meselesi haline geldiğini" yazdı.

ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada uzmanlara göre Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1.5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği 1915 olaylarını "Soykırım" ve "Büyük Felaket" olarak nitelendirdi.

2020'de altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrinde de kontrolü sağlamıştı.