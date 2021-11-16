Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda kayıp verdiğini açıkladı ve Rusya'dan yardım istedi
Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda bazı askerlerinin öldüğünü açıkladı. Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu, çatışmalarda 15 Ermeni askerin öldüğünü duyurdu.
16 Kasım 2021 18:14
Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda bazı askerlerinin öldüğünü açıkladı.
Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurdu.
Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.
Erivan yönetimi, 12 askerin de esir alınmasıyla sonuçlanan son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.
Azerbaycan: İki askerimiz yaralandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin'deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Azeri birliklerin "düşmanın ilerleyişini durdurduğunu, etrafını sardığını ve Ermeni askerleri gözaltına aldığı" belirtildi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı telefonla aradı. Michel, iki ülkenin liderlerine, ateşkese uymaları çağrısı yaptı.