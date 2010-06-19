Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma: 5 ölü

T24 - Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki cephe hattında meydana gelen sınır ihlali ve bu ihlalin doğurduğu çatışma sornucunda 4 Ermeni askeri ile bir Azeri askerinin öldü. Çatışmada 4 Ermeni askerin de yaralandığı bildirildi.





Azerbaycan haber portalı APA'nın haberinde, Ermeni ve Azeri askerlerinin karşılıklı ateşinde Ağakerim Mübariz adlı Azeri askerinin ve 4 Ermeni askerinin öldüğü belirtildi.





Ermeni "News.am" haber portalının haberinde, dün gece (18 Haziran 2010) bir grup Azeri askerinin Ermeni tarafına geçtiği ve Ermeni askerlerine saldırdığı iddia edildi.





Olayın dün akşam (18 Haziran 2010) meydana geldiği ve ölen Azeri askerinin cesedinin Ermeni tarafında kaldığı kaydedildi.