Ermenistan: Azerbaycan, kural ihlali yaptı

Ermenistan ulusal televizyon kanalı, Moskova'da düzenlenen 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Azerbaycan'da yarışmayı yayınlayan kanalın Ermeni şarkının SMS numarasını kapatarak ihlali yaptığını iddia etti.



Rus ajansı RİA Novosti'nin haberine göre, Ermenistan televizyonu, Eurovision'un devam ettiği ve oylamanın yapıldığı sırada Azerbaycan Televizyonu' `İçtimai TV'nin katılımcı ülkelerin oy alması için ekranda verilen SMS numarasının bulunduğu kısmı Ermenistan ekrana geldiğinde kapattığını iddia etti.



Bunun sonucunda Azerbaycan'da oturanların Ermenistan'dan `Nor Par' (Jan Jan) isimli parçayla yarışan İnga ve Anuş'u oylarıyla destekleme imkanı bulamadı. Ermenistan, Azerbaycan'a 1 puan verirken, Azerbaycan'dan Ermenistan'a hiç puan çıkmadı ve Azerbaycan yarışmayı 207 puanla 3'üncü sırada, Ermenistan 92 puanla 10'nci sırada tamamladı.



Eurovision komitesine resmi yazı gönderen Ermenistan, Azerbaycan hakkında şikayette bulundu. Ermenistan Devlet Başkanlığı İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, yarışma kuralları uyarınca Azerbaycan'ın para cezası ile cezalandırılması veya yarışmadan diskalifiye edilmesinin söz konusu olduğunu bildirdi.



Azerbaycan televizyon kanalı suçlamayı reddetti. Azerbaycan Televizyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bölüm Başkanı Tair Mamedov, seyircilerin oy kullanacağı numaraları zaten önceden bildiğini, oy kullanılacak numaraların birkaç saniye ekranda döndüğünü ve onun kapatılmasının imkansız olduğunu belirtti. Mamedov, ayrıca her ülke seyircisinin yarışma başlamadan önce ve o ülkenin sahneye çıktığı sırada oy kullanmak istedikleri ülkenin numaraları hakkında bilgi sahibi olduklarını ve Azerbaycan televizyon kanalının hiçbir şeyi kapatıp gizlemediği söyledi.

