Ermenistan: Azerbaycan'da 100'den fazla Ermeni vatandaşı esir tutuluyor

Sputnik'e konuşan Sinanyan, Azerbaycan'ın aralarında sivillerin de bulunduğu yüzden fazla Ermenistan vatandaşını esir olarak topraklarında tutmaya devam ettiğini iddia etti. Sinanyan, Bakü'nün ne Erivan ne de Moskova'ya bu konuda kesin bilgi vermediğinden aralarında sivillerin de olduğu esirlerin sayısının tam olarak bilinmediğini söyleyerek, "Esir sayısının 100'den fazla olduğunu biliyorum, ancak elimde kesin bir rakam yok" dedi.

Sinanyan, şubat ayı sonunda Rusya'ya yaptığı ziyarette bu ülkenin dışişleri bakanlığı yetkilileriyle esirlerin akıbeti konusunu ele aldıklarını, Moskova'nın bu konunun çözümü için çaba sarfedeceği sözünü verdiğine vurgu yaparak, "Rus tarafı bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağına dair güvence verdi ve biz onlara güveniyoruz. Bu sorunun ertelenmesi, Ermenistan ile Azerbaycan arasında diyaloğun başlamasını geciktiriyor" diye konuştu.

Daha önce, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Yaşar Aliyev, örgütün Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek esir olarak tutulan 62 Ermeni askerin sabotajcı olduğunu ve kendilerine karşı terör davası açıldığını iletmişti.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Bakü'yü esirlerin değişimi meselesini politize etme ve bunların geri dönüş olasılığını toprak anlaşmazlıklarının sonucuna bağlama girişiminden vazgeçmeye çağırmıştı.