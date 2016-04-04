Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında 3 Azeri askeri daha hayatını kaybetti

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin cephe hattında tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği yolunda haberlerin basına yansımasına rağmen, Ermenistan tarafının ateşkese uymayarak dün gece tekrar karşı ateşe geçmesi sonucu, Azerbaycan ordusunun 3 askeri öldü.

DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan cephesinin, Ağdere-Terter ve Hocavend-Fuzuli yönlerinde dün gece tekrar saldırıya geçtiği ve temas hattına yakın olan yerleşim merkezlerine yoğun bir şekilde ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, “Azerbaycan ordusu 3 şehit verirken, Ermenistan tarafından da çok sayıda asker öldü” denildi.