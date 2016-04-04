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Dünya

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında 3 Azeri askeri daha hayatını kaybetti

Dün Azerbaycan'ın tek taraflı ateşkes ilan ettiği iddia edilmişti

04 Nisan 2016 14:28

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin cephe hattında tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği yolunda haberlerin basına yansımasına rağmen, Ermenistan tarafının ateşkese uymayarak dün gece tekrar karşı ateşe geçmesi sonucu, Azerbaycan ordusunun 3 askeri öldü.

DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan cephesinin, Ağdere-Terter ve Hocavend-Fuzuli yönlerinde dün gece tekrar saldırıya geçtiği ve temas hattına yakın olan yerleşim merkezlerine yoğun bir şekilde ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, “Azerbaycan ordusu 3 şehit verirken, Ermenistan tarafından da çok sayıda asker öldü” denildi.

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