Ermeniler, Türk'e kızıp dedesine yüklendiler

BBC ve CNN’de “Kürtlere soykırım yapıldı” şeklinde sözleri yayımlanan, ancak daha sonra “Bu sözleri Ermeni iddiaları için bile kullanmadım” diyen DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Ermeni diasporasının hedefi haline gelmeye başladı.



Fransa’da Ermeni diasporasının en etkin sivil toplum örgütlerinden olan “Collectif VAN” (İnkarcılığa Karşı Ermeni Gözetim Kolektifi), Türk’ün dedelerinin “Ermenileri katleden Hamidiye alayının Kürt komutanı” olduğunu savunmaya başladı.



Haberi internet sitesinden veren Collectif VAN, “biyografi.net” adlı web sitesini referans göstererek, Ahmet Türk’ün Mardin’de “Kanco” adlı “feodal Kürt aşiretine mensup olduğunu”, dedesi Hüseyin Kanco’nun da 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’inci yüzyılın başında “Ermenileri katletmek için kullanılan Hamidiye güçlerinin komutanı” olarak bilindiğini iddia ediyor.



Haberde, Kanco aşiretinin Suriye sınırına 40 kilometre mesafede yaşadığı ve Osmanlı döneminde Arapların yağma ve saldırılarına karşı bölgeyi koruduğu iddia ediliyor. Dede Hüseyin Kanco’nun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra ülkeye bağlılığını göstermek amacıyla “Türk” soyadını seçtiği ve kızına “Türkiye” adını verdiği aktarılıyor.



Haberde, 2007 yılında Genelkurmay’ın 30 Ağustos resepsiyonuna davet edilmeyen Ahmet Türk’ün, “30 Ağustos ortak bir zaferdir. Bu zaferde biz de yer aldık. Bu ülkeyi onlarla birlikte savunduk. Davet edilebilir ve zaferi beraber kutlayabilirdik” ifadelerine de yer veriliyor.



Ahmet Türk, 27 Ekim’de Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye yaptığı açıklamada, BBC ve CNN’deki sözlerinin çarpıtıldığını belirtmiş ve “Beni yanlış anladılar. Ben Kürtler fiziki bir soykırıma uğradı demedim. Yalnızca 12 Eylül rejiminde Kürtlerin diğer insanlarla birlikte sosyal, siyasal ve kültürel bir baskıya uğradıklarını söylemek istedim... Ben soykırım kelimesini Ermeni iddiaları için bile kullanmadım. Bundan kaçındım. Neden şimdi kullanayım, fiziki bir soykırımdan bahsedeyim..” demişti.

