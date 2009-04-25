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Politika

Ermeniler Londra’da yürüdü

25 Nisan 2009 22:02

İngiltere'deki Ermeni lobisi bu yıl da Londra'nın merkezinde bir yürüyüş yaptı.

Yürüyüş öncesi, Rum kilisesinde düzenledikleri dini törene katılan Ermeniler, daha sonra Marble Arch, Hyde Park, Picadily Meydanı ve Trafalgar meydanlarını geçerek, Türkiye aleyhtarı sloganlar attılar.

Olaysız geçen ve yaklaşık 3 saat süren yürüyüş sırasında, Ermenistan'ın İngiltere Büyükelçisi Vahe Gabriyelyan'ın yürüyüş içinde yer almayarak, karşı kaldırımdan yürüyüşü takip etmesi dikkati çekti.

Tüm gösteri boyunca, Ermeni topluluğundan ayrı yürüyen Büyükelçi, İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un evinin bulunduğu Downing sokağının önündeki anıta çelenk bırakılması sırasında, topluluğun arasına katıldı.

Londra polisi, yürüyüşe yaklaşık 500 kişinin katıldığını açıkladı.

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