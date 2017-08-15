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Yaşam

Ermeniler İzmir’de 95 yıl sonra ilk kez ayin yaptı

Minasyan, yılın belirli zamanlarında böyle ayinlerin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, “Dede memleketim ata topraklarında sevinç yaşadım” dedi

15 Ağustos 2017 17:14

İzmir Ermenileri 1922 yılındaki büyük yangının ardından, 95 yıl sonra ilk kez Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası’nda ayin gerçekleştirdi. 

“21. Yüzyılın Ermeni Ritinde İlk Kutsal Sunu Ayini” diye adlandırılan ayine 150 kişilik bir topluluk katılırken ayini Kıdemli Başrahip Vartan Kazancıyan ile Yardımcısı Başdiakon Agop Minasyan yönetti. 

Rahiplerin İncil’den okudukları bölümler ve dini konuşmalar Ermenice yapılırken Türkçe’ye de çevrildi. 

Ayrıca, İstanbul Surp Hovhan Vosgerepan (Aziz Altınağızlı Yuhanna) Ermeni Katolik Kilisesi Korosu’nun Zaven Agay’ın şefliğindeki dinletisi gerçekleştirildi. 

Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre, İzmir Ermenilerinin dışında yerli Levantenlerin, Hıristiyan ve Müslümanların da katılım gösterdiği ayin hakkında görüşlerini aldığımız, üç kuşak İzmirli Başdiakon Agop Minasyan katılımın beklediklerinin üzerinde olmasından çok mutlu olduklarını dile getirdi. 

Minasyan, yılın belirli zamanlarında böyle ayinlerin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, “Dede memleketim ata topraklarında sevinç yaşadım” dedi. 

19. yüzyıl ve 20. yüzyılın Doğu Akdeniz’inde en önemli liman kentlerinden olan İzmir o zamanki ismiyle Smyrna kozmopolit kent yaşamı ile dikkati çekiyordu. Osmanlı bürokrasisi ve yerli Türklerin haricinde Rumlar, Ermeniler, Levantenler kentin yapı taşlarını oluşturuyordu. 

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