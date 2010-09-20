-ERMENİLER AKDAMAR'DAN MEMNUN AYRILDI VAN (A.A) - 20.09.2010 - Van Gölündeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra ilk kez yapılan ayine katılan Ermeniler, kentten memnun ayrıldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Van Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün, 2 bin 500 dolayında yabancı konuğu ağırlayan Akdamar Kilisesi'ndeki dini törenin, Van Valiliği öncülüğünde hazırlanan organizasyonla güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Ayine katılmak için yurtiçi ve yurtdışından kente gelen konuklara, Vanlıların örnek bir ev sahipliği yaptığını vurgulayan Tunçdemir, gerek devlet yetkilileri gerekse sivil toplum örgütlerinin de konukları en iyi şekilde ağırlamak için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Tunçdemir, 95 yıl sonra barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajlarının yükseldiği Akdamar Adası'ndaki ayinin, kentin geleceği açısından ümit verici olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Ayin tarihinden bir kaç gün önce Van'a gelen konuklarımızda bir önyargı vardı. Çoğu, ilk defa geldikleri kentte nasıl bir durumla karşılaşacağını bilmiyordu. Fakat Vanlı hemşehrilerimizin misafirperverliği ve hoşgörüsü, dünkü ayinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması, tüm önyargıları yıktı. Bu yıl ilk defa düzenlenen ayinde gösterdiğimiz konukseverlik, gelecek yıllar açısından ve kentin vizyonu bakımından tüm Vanlılara çok şey kazandırdı. Ayin organizasyonunda emeği geçen başta Valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere, güvenlik güçlerine, görevlilere ve sivil toplum kuruluşlarımıza ve Van halkına teşekkür ediyorum. Konuklarımızı bundan sonra bir günlüğüne değil, sürekli kentimize bekliyoruz.'' Bu yıl ön yargıları yıkılan ve kente bakış açıları değişen yabancı konukların, gittikleri yerlerde Van'ın gönüllü turizm elçisi olacağına inandığını anlatan Tunçdemir, ''Gelecek yılki ayinin, bu yılkinin 2-3 katı bir katılımla gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü gördükleri misafirperverlik ve yaşanan iyi ilişkilerler karşısında onların da Van'a ve Vanlıya bakış açısı değişti'' dedi. Tunçdemir, özellikle tur operatörleri aracılığıyla kente gelen yabancıların, kent merkezinde alışveriş yapma, kentteki diğer tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı bulduğunu bildirerek, şöyle devam etti: ''Biz her zaman tüm komşu ülkelerle en iyi şekilde ilişkiler kurmayı düşünüyor ve buna göre hareket ediyoruz. Bizim gösterdiğimiz bu çaba kısa sürede halkımızla bütünleşen konuklarımızda etkisini gösteriyor. Konuklarımızın çoğu ayinden sonra ve bugün kentimizden ayrıldı. Hepsinin Van'dan mutlu ayrıldığına şahitlik ettik. Ayrıca, ayin için gelen ve gördüğü misafirperverlik karşısında dönüş biletini iptal eden konuklarımız var. Bu kişiler birkaç gün daha kentte kalıp, gezmek istiyorlar.'' Edremit ilçesindeki turistik bir otelin Genel Müdürü Hakan Soybakışlı da otelde 3 gün boyunca 160 Ermeni vatandaşı konuk ettiklerini söyledi. Misafirlerini, Ermenice ''Dedelerimiz eskiden iyi komşulardı biz neden dost olmayalım'' yazılı afişle karşıladıklarını belirten Soybakışlı, kente önyargıyla gelen konukların, otel girişinde asılı afişi okur okumaz ön yargılarının değiştiğini gördüklerini kaydetti. Konukların ön yargılarını kırmak için tüm çalışanların büyük çaba gösterdiğini anlatan Soybakışlı, ''Üç gün içerisinde bütün konuklarla dost olduk ve otelimizden memnun ayrıldılar. Biz, Ermeni konuklarımızı yılda sadece bir gün değil, her gün ağırlamaya hazırız'' şeklinde konuştu.